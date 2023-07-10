Кто и для каких целей может купить аккаунт Гугл Адс?

Google Ads считается довольно непредсказуемым сервисом. Основные трудности часто возникают на этапе прохождения модерации рекламной кампании – процесс проверки затягивается, а критерии оценки жёсткие.

Малейшие нарушения могут стать причиной ограничений и даже блокировки учетной записи. В подобной ситуации для вебмастера или арбитражника лучшим решением будет купить аккаунт Google Ads, чтобы без ограничений работать с несколькими проектами или разными валютами, не опасаясь внезапной блокировки.

Опытные пользователи отмечают, что шансы быстрее пройти модерацию повышаются, если в кабинете уже есть рекламные кампании. Также значение играет возраст аккаунта – чем больше времени прошло с момента регистрации, тем лучше. Поэтому старые аккаунты Гугл Адс пользуются спросом, а некоторые пользователи решают выгодно их продать.

Купить аккаунт Google Adwords могут вебмастера, студии и арбитражники, которые хотят избавятся от проблемы потери трафика на момент, если старый аккаунт попадет под блокировку. Покупка аккаунтов Гугл Рекламы пользуется спросом среди маркетологов, SEO и PPC специалистов, поскольку они смогут настраивать сразу несколько рекламных кампаний, тестировать стратегии и выполнять оптимизацию.

Простые фрилансеры и полноценные агентства интернет-маркетинга, что предлагают заказчикам услуги ведения и настройки поисковой рекламы, тоже активно пользуются аккаунтами Google Рекламы. Если вы планируете купить аккаунт Google Ads, тогда предлагаем изучить условия нашего сайта и несколько советов, как это сделать.

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Когда стоит купить аккаунт Google Ads?

В каких ситуациях рекомендовано приобрести прогретый аккаунт:

Если основная учетная запись заблокирована. Разморозить ее практически нереально, а регистрация новой – вариант только для тех, кто работает строго с тематиками из белого списка. Серая ниша на новом аккаунте все равно не пройдет модерацию. Чтобы управлять несколькими профилями – вариант для фрилансеров и агентств, сотрудничающих одновременно с несколькими клиентами. Для запуска рекламных кампаний в разных валютах, поскольку в одном кабинете работать одновременно с долларами и евро запрещено правилами. Если купить аккаунты Google Ads, что зарегистрированы в разных странах, эту проблему получится решить. Когда действуют лимиты, требуется эффективно и прозрачно обойти ограничения. Старые аккаунты с историей имеют более высокие шансы быстрее и легче пройти модерацию новой кампании, поскольку проверка будет автоматической.

Еще одна популярная причина, по которой стоит приобрести аккаунт Google Ads – чтобы сэкономить на оплате НДС и покупать трафик дешевле. Они должны быть зарегистрированы до 2006 года или в той стране, где не нужно платить налог при размещении онлайн рекламы.

Для каких задач будут полезны аккаунты Google Ads

Это решение для фрилансеров или вебмастеров, что работают одновременно с большим количество заказчиков, а внезапная блокировка учетной записи станет для них фатальной. На разных аккаунтах можно пробовать разные стратегии, выбирать разные типы валют и гео, чего не получится сделать в одной кампании. Тем самым получится без рисков быстро сменить тематику сайта.

Для каких еще целей пригодятся старые аккаунты Гугл Рекламы:

Чтобы не тратить на рекламу слишком много – купите аккаунты с регистрацией в странах, где не удерживается НДС. Для получения большего количества бонусных карт по программам лояльности и подарочных сертификатов. Чтобы публиковать больше рекламы и тем самым эффективно подойти к вопросу продвижения товаров или раскрутки.

Даже на купленных учетных записях не рекомендовано крутить рекламу азартных игр, букмекеров, лекарств, подделок, алкоголя и т.д. В противном случае за нарушение правил возможна блокировка аккаунта.

Причины блокировки аккаунтов Google Ads и как их избежать

Основная проблема, что возникает на площадке – реклама серых тематик. Список основных тем, что находятся под запретом:

Ставки на спорт, все виды азартных игр или казино. Темы 18+. Нельзя лить трафик на серые офферы для арбитражников, например, сайты студенческих работ или финансовые пирамиды.

Такие аккаунты будут заблокированы, а размещенные рекламные кампании заморожены на этапе модерации. Планируя заработок на арбитраже придется регулярно покупать трастовые аккаунты Гугл Адс с кампаниями и тратами.

В процессе работы с купленным аккаунтом рекомендовано внимательно проверять все запускаемые рекламы на соответствие правилам площадки. Сохраняйте изменения в системе и исправляйте ошибки, если Google отклонил рекламную кампанию:

Перейдите в нужное объявления и изучите его статус. Кликните на значок карандаша, чтобы внести правки в кампанию и нажмите сохранить.

Google часто банит учетные записи за нарушения. Поэтому тем, кто настроен серьезно начать зарабатывать, придется постоянно покупать аккаунты Google Ads. Аккаунт с историей и тратами будет полезен всем, кто рекламирует товары и не хочет долго проходить модерацию, а также желающим получать доход от арбитража трафика. Трастовые аккаунты помогут сэкономить время на прохождении проверки каждой рекламной кампании, а шансы попасть под ограничения заметно ниже.

Обязательно ознакомьтесь с правилами Google Рекламы, чтобы Ваш аккаунт не заблокировали. Мы настоятельно не рекомендуем рекламировать запрещенные тематики в Google Ads. Также, вы можете задать вопрос на форуме Гугл.

Почему стоит купить аккаунт Google Ads именно у нас

Мы предлагаем удобные условия сотрудничества, к тому же у нас можно не только купить аккаунт, но и продать.

Условия для покупки ваших аккаунтов:

Обязательное наличие рекламных кампаний, которые имеют белую тематику и по ним была запущена реклама. Минимальные траты от 50 долларов, валюта счета – только USD. Возраст аккаунта минимум 3 месяца. Не допускается страна регистрации — Российская Федерация. Не должно числиться запроса на подтверждение личности и долгов.

Почему стоит купить аккаунты у нас:

Простая и понятная схема заказа, в результате которой вы сразу получаете доступ к учетной записи. Низкие цены и возможность расплатиться криптовалютой. Специалисты готовы проконсультировать по любым вопросам.

Многие специалисты сегодня работают с Google Adwords и активно используют несколько аккаунтов для предоставления услуг клиентам. Чтобы купить аккаунт Google Ads, напишите нам, и мы подробно ответим на все вопросы.

Схема передачи аккаунта Google Ads при покупке:

Пошаговая передача аккаунта включает несколько шагов:

Пишете о желании купить аккаунты и их количестве. Предоставляем id учетных записей. Запрашиваете MCC доступ и оплачиваете заказ, чтобы получить доступ владельца.

Схема передачи аккаунта при продаже:

Предоставляете ID аккаунтов, которые хотите нам продать. Мы запрашиваем доступ через MMC. Вы принимаете наши запросы в каждом аккаунте. Проверяем их соответствие требований. Производим оплату по удобному Вам способу.

Готово! Покупка трастовых аккаунтов позволит пользоваться рядом преимуществ, в числе которых экономия времени при прохождении проверки новой рекламной кампании, а также намного меньший шанс блокировки.

Чтобы минимизировать риски в процессе дальнейшего использования аккаунтов, стоит помнить, что вам нужно придерживаться правил и политики компании Google в отношении контекстной рекламы.

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Ответы на частные вопросы наших клиентов

Опасно ли для моего основного аккаунта пользоваться другим? Нет, Google не запрещает использования нескольких аккаунтов одному человеку. К тому же учетные записи оформлены на другого человека, другой номер телефона. История поисковых запросов в браузере тоже другая. В чем преимущества покупки аккаунтов Google Ads? Быстрая автоматическая модерация рекламных кампаний, так как новые аккаунты проходят ручную проверку. И проходят её до тех пор, пока аккаунт не получит доверие и рейтинг от Google. Готов ли кабинет к публикации кампаний? Да, после входа в аккаунт можно добавлять и редактировать новые кампании, отправлять их на проверку и тестировать новые стратегии. Какие способы оплаты доступны? Оплатить или получить деньги можно криптовалютой TRC20, на карту банка или другим удобным для клиента способом. Действует ли гарантия на заказ? Возможности обменять или вернуть купленные профили нет.