- Кто и для каких целей может купить аккаунт Гугл Адс?
- Когда стоит купить аккаунт Google Ads?
- Для каких задач будут полезны аккаунты Google Ads
- Причины блокировки аккаунтов Google Ads и как их избежать
- Почему стоит купить аккаунт Google Ads именно у нас
- Схема передачи аккаунта Google Ads при покупке:
- Схема передачи аккаунта при продаже:
- Заказать аккаунт Google онлайн через форму:
- Ответы на частные вопросы наших клиентов
Кто и для каких целей может купить аккаунт Гугл Адс?
Google Ads считается довольно непредсказуемым сервисом. Основные трудности часто возникают на этапе прохождения модерации рекламной кампании – процесс проверки затягивается, а критерии оценки жёсткие.
Малейшие нарушения могут стать причиной ограничений и даже блокировки учетной записи. В подобной ситуации для вебмастера или арбитражника лучшим решением будет купить аккаунт Google Ads, чтобы без ограничений работать с несколькими проектами или разными валютами, не опасаясь внезапной блокировки.
Опытные пользователи отмечают, что шансы быстрее пройти модерацию повышаются, если в кабинете уже есть рекламные кампании. Также значение играет возраст аккаунта – чем больше времени прошло с момента регистрации, тем лучше. Поэтому старые аккаунты Гугл Адс пользуются спросом, а некоторые пользователи решают выгодно их продать.
Купить аккаунт Google Adwords могут вебмастера, студии и арбитражники, которые хотят избавятся от проблемы потери трафика на момент, если старый аккаунт попадет под блокировку. Покупка аккаунтов Гугл Рекламы пользуется спросом среди маркетологов, SEO и PPC специалистов, поскольку они смогут настраивать сразу несколько рекламных кампаний, тестировать стратегии и выполнять оптимизацию.
Простые фрилансеры и полноценные агентства интернет-маркетинга, что предлагают заказчикам услуги ведения и настройки поисковой рекламы, тоже активно пользуются аккаунтами Google Рекламы. Если вы планируете купить аккаунт Google Ads, тогда предлагаем изучить условия нашего сайта и несколько советов, как это сделать.
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Когда стоит купить аккаунт Google Ads?
В каких ситуациях рекомендовано приобрести прогретый аккаунт:
- Если основная учетная запись заблокирована. Разморозить ее практически нереально, а регистрация новой – вариант только для тех, кто работает строго с тематиками из белого списка. Серая ниша на новом аккаунте все равно не пройдет модерацию.
- Чтобы управлять несколькими профилями – вариант для фрилансеров и агентств, сотрудничающих одновременно с несколькими клиентами.
- Для запуска рекламных кампаний в разных валютах, поскольку в одном кабинете работать одновременно с долларами и евро запрещено правилами. Если купить аккаунты Google Ads, что зарегистрированы в разных странах, эту проблему получится решить.
- Когда действуют лимиты, требуется эффективно и прозрачно обойти ограничения.
- Старые аккаунты с историей имеют более высокие шансы быстрее и легче пройти модерацию новой кампании, поскольку проверка будет автоматической.
Еще одна популярная причина, по которой стоит приобрести аккаунт Google Ads – чтобы сэкономить на оплате НДС и покупать трафик дешевле. Они должны быть зарегистрированы до 2006 года или в той стране, где не нужно платить налог при размещении онлайн рекламы.
Для каких задач будут полезны аккаунты Google Ads
Это решение для фрилансеров или вебмастеров, что работают одновременно с большим количество заказчиков, а внезапная блокировка учетной записи станет для них фатальной. На разных аккаунтах можно пробовать разные стратегии, выбирать разные типы валют и гео, чего не получится сделать в одной кампании. Тем самым получится без рисков быстро сменить тематику сайта.
Для каких еще целей пригодятся старые аккаунты Гугл Рекламы:
- Чтобы не тратить на рекламу слишком много – купите аккаунты с регистрацией в странах, где не удерживается НДС.
- Для получения большего количества бонусных карт по программам лояльности и подарочных сертификатов.
- Чтобы публиковать больше рекламы и тем самым эффективно подойти к вопросу продвижения товаров или раскрутки.
Даже на купленных учетных записях не рекомендовано крутить рекламу азартных игр, букмекеров, лекарств, подделок, алкоголя и т.д. В противном случае за нарушение правил возможна блокировка аккаунта.
Причины блокировки аккаунтов Google Ads и как их избежать
Основная проблема, что возникает на площадке – реклама серых тематик. Список основных тем, что находятся под запретом:
- Ставки на спорт, все виды азартных игр или казино.
- Темы 18+.
- Нельзя лить трафик на серые офферы для арбитражников, например, сайты студенческих работ или финансовые пирамиды.
Такие аккаунты будут заблокированы, а размещенные рекламные кампании заморожены на этапе модерации. Планируя заработок на арбитраже придется регулярно покупать трастовые аккаунты Гугл Адс с кампаниями и тратами.
В процессе работы с купленным аккаунтом рекомендовано внимательно проверять все запускаемые рекламы на соответствие правилам площадки. Сохраняйте изменения в системе и исправляйте ошибки, если Google отклонил рекламную кампанию:
- Перейдите в нужное объявления и изучите его статус.
- Кликните на значок карандаша, чтобы внести правки в кампанию и нажмите сохранить.
Google часто банит учетные записи за нарушения. Поэтому тем, кто настроен серьезно начать зарабатывать, придется постоянно покупать аккаунты Google Ads. Аккаунт с историей и тратами будет полезен всем, кто рекламирует товары и не хочет долго проходить модерацию, а также желающим получать доход от арбитража трафика. Трастовые аккаунты помогут сэкономить время на прохождении проверки каждой рекламной кампании, а шансы попасть под ограничения заметно ниже.
Обязательно ознакомьтесь с правилами Google Рекламы, чтобы Ваш аккаунт не заблокировали. Мы настоятельно не рекомендуем рекламировать запрещенные тематики в Google Ads. Также, вы можете задать вопрос на форуме Гугл.
Почему стоит купить аккаунт Google Ads именно у нас
Мы предлагаем удобные условия сотрудничества, к тому же у нас можно не только купить аккаунт, но и продать.
Условия для покупки ваших аккаунтов:
- Обязательное наличие рекламных кампаний, которые имеют белую тематику и по ним была запущена реклама.
- Минимальные траты от 50 долларов, валюта счета – только USD.
- Возраст аккаунта минимум 3 месяца.
- Не допускается страна регистрации — Российская Федерация.
- Не должно числиться запроса на подтверждение личности и долгов.
Почему стоит купить аккаунты у нас:
- Простая и понятная схема заказа, в результате которой вы сразу получаете доступ к учетной записи.
- Низкие цены и возможность расплатиться криптовалютой.
- Специалисты готовы проконсультировать по любым вопросам.
Многие специалисты сегодня работают с Google Adwords и активно используют несколько аккаунтов для предоставления услуг клиентам. Чтобы купить аккаунт Google Ads, напишите нам, и мы подробно ответим на все вопросы.
Схема передачи аккаунта Google Ads при покупке:
Пошаговая передача аккаунта включает несколько шагов:
- Пишете о желании купить аккаунты и их количестве.
- Предоставляем id учетных записей.
- Запрашиваете MCC доступ и оплачиваете заказ, чтобы получить доступ владельца.
Схема передачи аккаунта при продаже:
- Предоставляете ID аккаунтов, которые хотите нам продать.
- Мы запрашиваем доступ через MMC.
- Вы принимаете наши запросы в каждом аккаунте.
- Проверяем их соответствие требований.
- Производим оплату по удобному Вам способу.
Готово! Покупка трастовых аккаунтов позволит пользоваться рядом преимуществ, в числе которых экономия времени при прохождении проверки новой рекламной кампании, а также намного меньший шанс блокировки.
Чтобы минимизировать риски в процессе дальнейшего использования аккаунтов, стоит помнить, что вам нужно придерживаться правил и политики компании Google в отношении контекстной рекламы.